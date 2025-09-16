Полицейскому Сергею Ковалеву продлили арест по делу Baza

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил заключение под стражей оперуполномоченному отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергею Ковалеву, обвиняемому в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza и в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил продлить меру пресечения в виде заключения под стражей Сергею Ковалеву сроком до 20 октября", - сказал судья.

Ранее ТАСС сообщал, что главный редактор Baza Глеб Трифонов и его коллега Татьяна Лукьянова обвиняются в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию.