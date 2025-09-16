В Москве фанат зарубил инвалида топором из-за спора о Федоре Смолове

На востоке Москвы совершено жестокое убийство инвалида, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК. По данным Telegram-канала Mash преступление было совершено во время спора о футболисте Федоре Смолове.

Все произошло в квартире дома на Малой Черкизовской улице. Инвалид и его гость смотрели матч "Сатурн" - Broke Boys. Разговор зашел о Федоре Смолове, игравшем за медиакоманду.

Завязался спорт о футболисте, и в пылу подозреваемый набросился на оппонента. В общей сложности он нанес потерпевшему более 170 ударов топором и утюгом.

Подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.