Труп программиста банка найден возле офиса в центре Москвы

Труп 39-летнего программиста одного из столичных банков с признаками суицида обнаружили под окнами кредитного учреждения 15 сентября.

Как стало известно «МК», мужчина работал в офисе на 13-м этаже дома на улице Грузинский вал. Трагедия произошла в понедельник около шести часов вечера. Как оказалось, в банк программист устроился семь месяцев назад. В этот же период он начал прием антидепрессантов. Не исключено, что страшный поступок мужчина совершил в результате какой-то стрессовой ситуации на работе или в семье.