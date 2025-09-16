Разбившийся в июле Ан-24 был разрушен из-за пожара

Предварительный отчет межгосударственнного авиационного комитета по крушению самолета Ан-24 показал, что судно было уничтожено из-за возникшего на земле пожара. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что самолет рухнул на землю в июне 2025 года под Тындой. Согласно отчету, на земле после крушения возник пожар, который уничтожил обломки воздушного судна. Все находящиеся на борту погибли.

«В результате авиационного происшествия экипаж и пассажиры погибли, воздушное судно разрушено и уничтожено в возникшем после авиационного происшествия наземном пожаре», — сказано в отчете.

Напомним, что пассажирский Ан-24 авиакомпании «Ангара» летел из Благовещенска в Тынду, но на подлете к аэропорту рухнул на землю в 15 километрах от места назначения. Все находящиеся на борту 48 человек погибли.

Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре не выявили технических неисправностей у разбившегося Ан-24.