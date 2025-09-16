Россияне устроили массовую драку в самолете из-за надписи на футболке

Пассажиры рейса Оренбург — Москва устроили драку в самолете из-за футболки с надписью «Помощь наркозависимым». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

© Lenta.ru

Инцидент произошел на борту лайнера Boeing 737-800 компании Nordwind. Пьяному пассажиру не понравилась надпись на футболке соседки, он начал угрожать ей и другим пассажирам.

Соседи попытались усмирить буйного мужчину, завязалась драка. Бортпроводники смогли приглушить накал страстей, успокоить пассажиров на время, но после приземления конфликт продолжился в аэропорту.

У самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета

Стычка завершилась коллективным заявлением в полицию. Пострадали ли участники драки, не уточняется.

Ранее сообщалось, что одна из пассажирок самолета, выполняющего рейс из Калининграда в Санкт-Петербург, попыталась открыть аварийный люк, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Бортпроводники не дали ей осуществить задуманное. На борт был вызван наряд полиции.