Пожар начался из-за атаки ВСУ в районе топливных складов Запорожской АЭС

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 16 сентября, ведут артиллерийский обстрел в районе топливных складов Запорожской АЭС. В результате атак загорелась сухая растительность рядом со станцией.

— Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров. Угрозы основным объектам инфраструктуры в настоящее время нет. Важно отметить, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в пределах нормы, — написали в Telegram-канале ЗАЭС.

Уточняется, что пожарные работают над ликвидацией возгорания. Пострадавших среди персонала станции нет.

6 сентября беспилотники ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции. Удар пришелся по крыше корпуса «Г». Центр является уникальным объектом, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

27 июня ВСУ с помощью беспилотника атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС, находившихся в 350 метрах от энергоблоков. По словам представителей ЗАЭС, выбор сотрудников станции в качестве целей атак свидетельствует о новом уровне бесчеловечности киевского режима.