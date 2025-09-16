МАК подготовил отчет по крушению Ан-24 в Амурской области

МАК подготовил промежуточный отчет по крушению самолета Ан-24 в Амурской области
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет по крушению пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области в июле. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
В МАК уточнили, что промежуточный отчет выпущен в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ и приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (ИКАО).
"Отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию фактическую информацию", - отметили в комитете.
Комиссия продолжает работу по сбору и анализу информации о подготовке экипажа, оценке его действий в аварийном полете, а также работоспособности систем и агрегатов воздушного судна. По завершении работ комиссией будет подготовлен окончательный отчет.
"Представленная в промежуточном отчете информация является предварительной, может быть уточнена и дополнена по результатам исследований", - подчеркнули в МАК.