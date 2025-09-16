МАК подготовил отчет по крушению Ан-24 в Амурской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет по крушению пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области в июле. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

© Официальный Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

"МАК публикует промежуточный отчет (предварительная справка) по результатам расследования авиационного происшествия, произошедшего 24 июля 2025 года в районе аэропорта Тынды в Амурской области", - сказали в пресс-службе.

В МАК уточнили, что промежуточный отчет выпущен в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ и приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (ИКАО).

"Отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию фактическую информацию", - отметили в комитете.

Комиссия продолжает работу по сбору и анализу информации о подготовке экипажа, оценке его действий в аварийном полете, а также работоспособности систем и агрегатов воздушного судна. По завершении работ комиссией будет подготовлен окончательный отчет.