Россияне начали первыми звонить мошенникам

В МВД сообщили о росте числа мошеннических схем, в которых злоумышленники вынуждают жертв звонить им первыми.

Аферисты рассылают фальшивые документы или сообщения, содержащие номер телефона, по которому якобы необходимо позвонить для решения якобы возникшей проблемы. Многие люди, желая убедиться в достоверности информации, решают связаться с отправителем сообщения. Это позволяет мошенникам обходить различные меры безопасности, говорится в публикации.

Такие отмечается, что сообщения могут поступать через мессенджеры, электронную почту, SMS и даже в обычные почтовые ящики. Примерами могут служить уведомления о взломе аккаунта, необходимости замены документов, банковских карт или сим-карт, а также требования оплатить услуги или штрафы.

Ранее женщина из Костомукши в Карелии лишилась 5,5 млн рублей, попавшись на уловки мошенников. Злоумышленники представились сотрудниками военного ведомства и сообщили, что ее сыну посмертно присвоили «Орден Мужества», но для получения награды нужно передать конфиденциальные данные. Позже с ней связалась якобы сотрудница портала «Госуслуги», которая сообщила о компрометации данных и подключении «старшего следователя».

Мошенники заявили, что женщина проходит подозреваемой по делу о пособничестве, и потребовали снять все деньги со счетов. Женщина согласилась и перевела деньги, после чего потребовала еще один перевод. Она обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.