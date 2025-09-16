Россиянку спасли на высоте две тысячи метров

В горах Сочи проведена успешная спасательная операция по эвакуации туристки, которой стало плохо на высоте более 2000 метров.Об этом сообщает МЧС РФ в официальном телеграм-канале.

Инцидент произошел на Бзерпинском карнизе, где незарегистрированная группа из трех человек совершала восхождение без соответствующего разрешения.

41-летняя женщина почувствовала резкое ухудшение состояния во время подъема. На вызов оперативно отреагировали специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и службы «Кубань-СПАС». Из-за сложного рельефа местности и тяжелого состояния пострадавшей было принято решение о воздушной эвакуации.

Вертолет Ка-32 МЧС России доставил спасателей к месту происхождения, где они оказали первую медицинскую помощь и транспортировали женщину на борт. Туристку доставили в сочинскую больницу и передали врачам для дальнейшего лечения.