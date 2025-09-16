Арестован руководитель филиала генерального строителя Минобороны

В Санкт-Петербурге, как пишет 47news, арестован глава филиала генерального строителя Минобороны. Начальник филиала компании «Военно-строительная компания» и сотрудник этой компании, курировавший стройку Кадетского корпуса СК в Петергофе, по данным издания, отправлены в следственный изолятор.

Основанием для уголовных дел, как указано в материале, стала причастность к особо крупному мошенничеству с контрактами на строительство данного объекта.

Кроме того, у следствия есть основания полагать: сотрудникам компании недоплатили заработную плату — более чем 100 млн рублей.