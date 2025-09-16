В Крыму обнаружили цех по производству контрафактного алкоголя

Полицейские выявили и остановили в Крыму работу цеха, который подделывал алкоголь известных марок. Изъяты тысячи бутылок готовой продукции и более 1 тыс. л спиртосодержащей жидкости, сообщили журналистам в МВД по Республике Крым.

"Пресечена деятельность трех местных жителей, подозреваемых в незаконном производстве спиртных напитков. Установлено, что трое знакомых в 2023 году решили организовать незаконный бизнес по производству контрафактной алкогольной продукции. Для этого они арендовали складское помещение площадью 500 кв. м на территории города Симферополя, закупили спирт сомнительного происхождения, смешивали его с различными ароматизаторами и красителями, после чего разливали в емкости с поддельными этикетками известных брендов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемых задержали сотрудники ОМВД России по Симферопольскому району при силовой поддержке Росгвардии. При обысках по месту жительства фигурантов дела, из цеха и автофургонов было изъято в общей сложности более 1 тыс. л спиртосодержащей жидкости, 5,5 тыс. готовых к продаже бутылок с контрафактной водкой и коньяком, более 80 тыс. единиц пустой стеклянной тары, более 36 тыс. бутылочных пробок, более 330 тыс. этикеток от алкогольной продукции, а также другие предметы, которые имеют значение для следствия.

Возбуждены уголовные дела по статье 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) и ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг).