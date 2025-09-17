Крупный арсенал изъяли у замглавы района Татарстана

Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы Зеленодольского района Татарстана по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.

Возбуждено уголовное дело. У чиновника изъят крупный арсенал. Несколько единиц оружия попало на оперативное видео, опубликованное KazanFirst.

На кадрах видны силовики, заходящие в дом подозреваемого. Ружья и пистолеты лежат на столе.

По данным ФСБ, чиновник получил взятку в виде четырех земельных участков за помочь в оформлении из частной в муниципальную собственность дороги, проходящей по Зеленодольскому району.