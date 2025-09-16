Суд отправил Васю Бандита под домашний арест

Московский областной суд принял решение отправить под домашний арест Васю Бандита (Игоря Кокунова), обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Как сообщили в зале заседания, основанием стало резкое ухудшение состояния здоровья подсудимого.

Адвокат Мария Казанцева заявила, что ее подзащитный страдает рядом серьезных заболеваний, из-за которых нахождение в СИЗО представляет угрозу для его жизни. По ее словам, Кокунов болен сахарным диабетом второго типа с осложнениями и перенес уже пять инсультов, передает РЕН ТВ.

В феврале 2022 года Васе Бандиту удалось сбежать из-под домашнего ареста. В августе 2023-го после безуспешных поисков его объявили в розыск. На свободе он пробыл ровно год. Уже в августе 2024-го его задержали по ордеру Интерпола на границе Албании и Черногории и экстрадировали на родину.

