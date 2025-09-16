Жительница Клина вызвала спасателей из-за паука-осы в квартире

Жительница Клинского городского округа заметила экзотического паука-осу на окне в своей квартире и вызвала на помощь спасателей. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».

© пресс-служба «Мособлпожспаса»

По словам представителей организации, на место незамедлительно прибыли сотрудники поисково-спасательного поста и аккуратно поймали паука с помощью контейнера. Они также успокоили женщину, медицинская помощь ей не потребовалась.

— Паук-оса — вид аранеоморфных пауков. Несмотря на агрессивный окрас, пауки достаточно миролюбивы и не представляют серьезной угрозы для большинства людей. По отношению к людям они не агрессивны, — передает официальный Telegram-канал «Мособлпожспаса».

Пауки-осы летом этого года были замечены в 20 регионах России, в том числе на территориях областей, которые для них нехарактерны. По словам арахнолога Федора Мартыновченко, насекомое абсолютно безопасно для человека, его укус не вызывает негативных реакций в организме. При этом аллергические реакции из-за укуса насекомого все же возможны, но только в теории.