Мигранты в Приамурье нелегально добыли 17 кг золота

Полицейские в Амурской области выявили 27 мигрантов, которые незаконно работали на золотом прииске и нелегально добыли 17 кг драгоценного металла. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

© Global look

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области совместно с коллегами из миграционной службы задержали 27 граждан одного из иностранных государств, которые занимались добычей золота без разрешительных документов. <…> Изъято около 17 кг золота, добытого нелегальным путем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мигрантов в качестве высококвалифицированных работников пригласили подрядные организации, которые базируются в Забайкальском крае. На деле иностранцы работали на территории Амурской области. Их задержали на берегу реки Бысса полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии. Золотые слитки и россыпь были изъяты.