ФСБ РФ: жителя Брянской области осудили на 18,5 года за госизмену

Суд приговорил жителя Почепского района Брянской области, готовившего взрыв в Трубчевском районе, к 18,5 года лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

© Газета.Ru

По информации ведомства, мужчина посредством мессенджера Telegram вступил в переписку с представителем проукраинской террористической организации, запрещенной в РФ. Далее он получил задание изъять из тайника взрывчатые вещества и перенести их в лесной массив недалеко от города Трубчевска. Россиянин выполнил поручение и начал ждать дальнейших указаний, но был задержан.

В отношении жителя Брянской области возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене, участии в деятельности террористической организации и незаконной перевозке взрывчатых веществ. Материалы дела были направлены на рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд.

«Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18,5 года с отбыванием в тюрьме первых трех лет, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что фигурант также должен будет выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.