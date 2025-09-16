Взрыв произошел в торговом центре в Германии

Взрыв произошел в торговом центре в немецком городе Регенсбурге. Об этом сообщила газета Bild.

© Газета.Ru

По информации журналистов, взрыв произошел вечером 15 сентября. На этом фоне все посетители и сотрудники ТЦ были эвакуированы, на место происшествия прибыли правоохранители и спасатели.

«Предположительно, взорвался ферментационный шкаф в мясной лавке», — говорится в статье.

В ней подчеркивается, что в результате взрыва пострадал один человек. Его доставили в больницу с легкими травмами.

Ущерб, причиненный торговому центру, оценивается примерно в €50 тыс.