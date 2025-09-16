В Москве задержали подозреваемого в обмане пенсионерки на 28 млн рублей

Им оказался 42-летний житель Екатеринбурга. Он арестован в рамках возбуждённого уголовного дела о мошенничестве.

Как рассказали агентству «Москва» в столичном главке МВД, в октябре 2023 года женщине стали поступать телефонные звонки якобы от сотрудников силовых ведомств. Аферисты убедили её перечислить деньги на так называемый безопасный счёт, она перевела более 3 млн рублей. Спустя некоторое время потерпевшая по указанию мошенников снялась с регистрационного учёта по месту проживания, оформив договор купли-продажи своей квартиры с молодой парой. Женщина обналичила полученные деньги, положила в коробку и передала курьеру. Совокупный материальный ущерб составил 28 млн рублей.

На допросе житель Екатеринбурга заявил, что действовал по указанию кураторов. Он забрал коробку с деньгами, переложил их в два пакета и передал третьим лицам.