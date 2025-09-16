Уголовное дело в отношении Дудя* направили в суд

Уголовное дело в отношении журналиста Юрия Дудя* было направлено в суд. Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в ведомстве.

— Он обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры города Москвы, — написали в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что Дудь* в одном из мессенджеров не ставил маркировку о том, что материал распространяется иноагентом.

В июле также появилась информация, что Юрия Дудя* могут проверить на госизмену. Кроме того, его обвинили в целенаправленном сборе данных о российской военной и военно-технической деятельности.

В конце февраля Кузьминский районный суд Москвы уже оштрафовал журналиста на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

*Признан иностранным агентом в России по решению Министерства юстиции РФ.