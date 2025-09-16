Драка в российском городе вызвала международный скандал

Несколько драк во Владивостоке с участием группы несовершеннолетних и граждан Узбекистана вызвала международный скандал. На это отреагировал генконсул Узбекистана в городе Юсуп Кабулжанов в своем Telegram-канале.

«Было подано официальное заявление в управление внутренних дел города Владивостока и направлены ноты в представительство МИД России во Владивостоке и прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер...» — говорится в сообщении дипломата.

Поводом стала публикация видеороликов, где снято нападение молодых людей в масках. На одном из видео было замечено оружие, уточняют узбекские СМИ.

Ранее в региональных управлениях Следственного комитета и МВД сообщили подробности произошедшего. По словам представителей силовых структур, в ночь на 10 сентября несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения без повода и причин устроили дебош, напав на водителя грузовика. Позже они ворвались в круглосуточный магазин и там избили мужчину на глазах у продавца и других покупателей.

Подростки агрессивно вели себя на улице, громко кричали, кидались в людей камнями и другими предметами, уточнили в ведомстве.