Задержана россиянка, устроившая взрыв на Транссибе

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы задержали в Новосибирске россиянку по подозрению в диверсии за деньги на участке Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб.

«Задержана гражданка России 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб», — указывается в заявлении.

По данным ФСБ, в августе подозреваемая изготовила самодельное взрывное устройство, а потом заложила его на железнодорожных путях и привела в действие. Своё преступление она засняла на видео для отчёта украинскому куратору ради получения вознаграждения.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Она уже отправлена судом под стражу.