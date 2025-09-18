Обломки сбитого БПЛА повредили дома в Волгограде
В Красноармейском районе Волгограда в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждены крыши и выбиты окна в двух частных домах.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об инциденте в Telegram-канале региона.
«В результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домовладениях. Пострадавших нет», — написано в посте.
На месте происшествия работают экстренные службы.