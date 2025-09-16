Над Владивостоком после нескольких взрывов заметили военный вертолет

Военный вертолет заметили в небе над Владивостоком после серии взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Публикация дополнена кадрами, на которых видно, как воздушное судно пролетает над жилыми домами.

16 сентября журналисты ТАСС сообщили, что во Владивостоке произошли несколько взрывов. Утром у въезда в поселок Щитовая было замечено скопление техники экстренных служб, включая пожарные машины. По данным антитеррористической комиссии Приморского края, специалисты прибыли на место в связи с ЧП в районе административных зданий и автомобильных парковок. Здесь произошла серия взрывов, вызванных эксплуатацией газового оборудования.

Серия взрывов произошла у административных зданий Владивостока

Район происшествия оцепили, а движение автомобильного транспорта было частично ограничено. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее несколько машин получили повреждения.