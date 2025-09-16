Обвиняемому в убийстве активиста Кирка предрекли расстрел

Подозреваемому по делу о покушении на американского активиста Чарли Кирка предъявят обвинение в убийстве первой степени. По законам штата Юты ему может грозить расстрел, об этом рассказала в интервью телеканалу Fox News глава минюста США, генеральный прокурор Пэм Бонди.

«Слишком рано говорить с юридической точки зрения, но, как сказал губернатор, они будут просить о смертной казни, которая очень реальна в Юте. И у них все еще есть расстрельные команды», — напомнила генпрокурор.

Песков: убийство Кирка говорит о поляризации общества в США