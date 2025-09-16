Волк искусал восьмилетнего мальчика в Ростовской области

В городе Гуково Ростовской области на восьмилетнего мальчика Кирилла напал волк. Врачи обнаружили у ребенка глубокие укусы на спине, затылке и в области паха. Мальчика госпитализировали и наложили ему повязки на раны, а спустя три дня его выписали. О произошедшем во вторник, 16 сентября, рассказала мать ребенка Анна Б.

По ее словам, нападение произошло 12 сентября на улице Ватутина, когда третьеклассник гулял со своими друзьями. Среди них была девочка, у которой во дворе жил волк. Она хотела показать животное сверстникам, и те из любопытства согласились.

Дети пришли в дом, подошли к вольеру, девочка открыла калитку, и из него выскочило дикое животное. Волк набросился на Кирилла, поскольку тот стоял ближе всех к клетке, и начал его кусать. Дети в страхе разбежались, на крики прибежали взрослые и вызвали скорую помощь, а животное загнали обратно в клетку, передает портал Donday.

В деревне Парагпурва в индийском штате Уттар-Прадеш волк напал на пятилетнюю девочку, пока она ужинала с мамой на улице. Как только женщина отошла в дом за мобильным телефоном, хищник схватил девочку и утащил в лес.