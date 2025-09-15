Мошенники забрали у пенсионерки 5,5 миллиона рублей, пообещав госнаграду

Женщина из Костомукши в Карелии отдала мошенникам 5,5 миллиона рублей — злоумышленники пообещали ей госнаграду. Об этом сообщает управление МВД по Карелии.

Отмечается, что недавно женщина потеряла сына. Мошенники представились ей сотрудниками военного ведомства, после чего сообщили, что ее сыну якобы посмертно присвоили «Орден Мужества». Чтобы получить награду, женщине необходимо было назвать свои конфиденциальные данные.

«Спустя время с пенсионеркой связалась как будто бы сотрудница портала “Госуслуги”. Она сообщила, что та передала данные мошенникам и теперь они могут получить доступ к личному кабинету. Затем к этому делу подключился “старший следователь по особо важным делам”», — сообщили в МВД.

Второй мошенник заявил, что пенсионерка проходит подозреваемой по делу о пособничестве в преступлении, после чего потребовали снять все деньги со счетов и отправить их злоумышленникам. Женщина согласилась — при этом, в банке она заверила работников, что не находится под давлением.

Таким образом, она отдала мошенникам 5,5 миллионов рублей. Но даже этого злоумышленникам оказалось мало, после чего они потребовали еще один перевод. Только тогда пенсионерка обратилась за помощью в полицию.

«В настоящее время по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в МВД.

