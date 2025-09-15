Россиянина приговорили к шести годам тюрьмы в Дании

Суд в Дании приговорил 38-летнего россиянина Сергея Иконникова, которого обвиняют в производстве взрывчатки, к шести годам тюрьмы и выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на датское СМИ.

Ранее стало известно, что суд в Дании снял с 38-летнего россиянина самый серьезный пункт обвинения. Речь идет об угрозе взрыва в аэропорту Биллунн. При этом Иконникова признали виновным по ряду других пунктов, включая производство 1,2 килограмма взрывчатки, подрыв банкомата у входа в парк развлечений «Леголенд», транспортировку взрывчатки и совершение действий, которые привели к закрытию аэропорта.

«Россиянин извинился и раскаялся в своем последнем обращении в деле об угрозе взрыва в аэропорту Биллунна. Сложно сказать, сработало ли извинение, потому что спустя два часа председательствующий судья зачитал приговор трех судей и шести присяжных. Приговор гласил: шесть лет тюрьмы. При этом Иконников высылается из Дании с бессрочным запретом на возвращение», — говорится в тексте.

Отмечается, что, говоря последние слова, россиянин принял вынесенный ему приговор.