Стало известно о задержании второго сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга

Правоохранители задержали второго сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга 1 сентября террориста. Об этом сообщили в силовых структурах региона, пишет ТАСС.

Источник издания URA.RU уточнил, что Ивана Корюкова* (внесен в список террористов и экстремистов) задержали рядом с Уктусом 15 сентября вечером.

Александр Черепанов* (внесен в список террористов и экстремистов) был пойман ранее, 8 сентября. Он не оказал сопротивления при задержании.

Напомним, ранее сообщалось, что Иван Корюков*, который совершил побег из следственного изолятора в Екатеринбурге может скрываться на территории Курганской области.

*внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.