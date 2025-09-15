Стало известно о задержании второго сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга
© Наталия Губернаторова
Правоохранители задержали второго сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга 1 сентября террориста. Об этом сообщили в силовых структурах региона, пишет ТАСС.
Источник издания URA.RU уточнил, что Ивана Корюкова* (внесен в список террористов и экстремистов) задержали рядом с Уктусом 15 сентября вечером.
Александр Черепанов* (внесен в список террористов и экстремистов) был пойман ранее, 8 сентября. Он не оказал сопротивления при задержании.
Напомним, ранее сообщалось, что Иван Корюков*, который совершил побег из следственного изолятора в Екатеринбурге может скрываться на территории Курганской области.
*внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.