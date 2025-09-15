На Урале задержали группу «черных лесорубов»

За несколько лет своей деятельности они уничтожили более пяти тысяч кубометров древесины, нанеся ущерб на сумму свыше 450 млн рублей.

Об этом сообщает главк МВД по Свердловской области. При этом по данным ФСБ, деревья рубили на особо охраняемой природной территории «Бажовские места».

Спецоперацию провели при поддержке Росгвардии. Задержаны четверо мужчин. В отношении лесорубов возбудили уголовные дела. Следствие считает, что древесина использовалась для нужд фермы «Бархатные рога» и поставлялась по поддельным документам в соседний регион.