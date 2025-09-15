В Кемерово женщину осудили за избиение мужчины из-за комплимента

Суд вынес приговор 36-летней жительнице Кемерово, которая напала на знакомого с ножом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Пара отдыхала дома у 42-летнего пострадавшего. В какой-то момент мужчина сделал гостье комплимент, но та посчитала его неискренним, поэтому стала проявлять агрессию.

«Фигурантка схватила мужчину за волосы и несколько раз ударила рукой по лицу, после чего взяла кухонный нож и нанесла им удар в бедро», – сообщается в публикации.

Пострадавший оттолкнул оппонентку, но та избила его шваброй. Мужчине удалось выбежать на улицу, где случайные прохожие помогли ему вызвать скорую помощь. В больнице специалисты передали информацию о произошедшем полиции.

В отношении женщины возбудили дело по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести, у нее изъяли нож и швабру.

Суд приговорил фигурантку к одному году и шести месяцам условного лишения свободы.