В России задержали иностранного шпиона Вана

Иностранец по фамилии Ван арестован в России за шпионаж. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.

Дело маркировано грифом «совершенно секретно», поэтому подробностей о гражданстве задержанного, а также конкретики по обвинению получить на данный момент невозможно.

«В суде зарегистрировано ходатайство о продлении Ван Ю.Ч. срока содержания под стражей», — сказано в карточке Лефортовского суда Москвы.

Ему предъявили обвинение по статье о шпионаже, она предусматривает наказание на срок до 20 лет лишения свободы.

25 июня в ФСБ России сообщили, что в Москве сотрудники ведомства задержали двух граждан Молдавии, подозреваемых в шпионской деятельности. По данным службы, подозреваемые прибыли в Россию под ложными документами, чтобы выполнить задания против безопасности страны.

Недавно сообщалось, что Иран за последние месяцы арестовал 20 человек, предположительно являющихся сотрудниками израильской разведки «Моссад». Информацию опубликовало агентство Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Асгара Джахангири.