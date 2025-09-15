В России задержали иностранного шпиона

В России арестовали иностранного гражданина по фамилии Ван из-за обвинения в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дело маркировано грифом «совершенно секретно», поэтому его подробности остаются неизвестны. В данный момент мужчину доставили в Москву для проведения следственных действий. Теперь ему грозит наказание по статье 276 УК РФ — «Шпионаж». Максимальная санкция по ней составляет лишение свободы сроком до 20 лет.

«В суде зарегистрировано ходатайство о продлении Ван Ю.Ч. срока содержания под стражей», — сообщается в карточке Лефортовского суда Москвы.

Ранее сотрудника МИД Армении арестовали за шпионаж.