Мужчина из ревности зарубил жену, ее знакомого и несовершеннолетнюю племянницу

Житель Кубани из ревности зарубил топором свою жену, ее знакомого и несовершеннолетнюю племянницу. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Инцидент произошел 10 сентября в одном из жилых домов Новороссийска. В день происшествия 61-летний мужчина находился там со своей супругой, с которой разводился, и ее знакомым. В ходе возникшей ссоры из ревности, он убил их топором. Позже он также убил несовершеннолетнюю племянницу своей жены. Первоначально тела были спрятаны в гараже, после чего он вывез их в лесополосу, где накрыл покрышками и сжег.

На следующий день родственники погибших обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили на стенах дома следы крови.

— Благодаря грамотно выстроенной следователем тактике допроса, мужчина сознался в содеянном. Он рассказал об обстоятельствах произошедшего, а также в ходе проверки показаний указал место сокрытия тел, — говорится в публикации.

