Посадивший самолет в поле пилот заявил о своей невиновности

Бывший пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, экстренно посадивший самолет в 2023 году в пшеничном поле в Новосибирской области, заявил о своей невиновности и не стал ходатайствовать о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области заявила, что Белов, которого обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, попросил перенести рассмотрение дела в Омск, поскольку там проживает большинство пассажиров самолета.

«Считаю себя невиновным, поэтому заявление о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования не подавал и подавать не планирую», — сказал Белов.

Он отметил, что ожидает от суда «установления истины» и надеется, что он будет «объективным и беспристрастным, а приговор — законным, обоснованным и справедливым». По словам Белова, он не понимает, почему пассажиры того рейса, были признаны потерпевшими по его делу. Кроме того он считает, что следствие прошло «с многочисленными противоречиями, нарушениями и обвинительным уклоном». В частности, Белов указал, что следователи привлекли к экспертизе человека, который не имеет никакого отношения к гражданской авиации, а обвинение противоречит результатам расшифровки «черных ящиков».

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе 12 сентября 2023 года. В результате произошедшего серьезных травм никто не получил.