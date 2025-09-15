Мужчина откусил часть уха оппоненту в драке и лишился гражданства РФ

Житель Приамурья лишился паспорта РФ после того, как несколько раз нарушил закон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

30-летний выходец из Средней Азии получил гражданство в 2010 году. В какой-то момент он провозгласил себя лидером местной национальной диаспоры.

В декабре 2024 года его вместе с братом поймали в кафе после драки. Мужчины без каких-либо серьезных причин устроили потасовку с посетителями. В результате одному из гостей мигрант откусил часть уха.

Его задержали, в действиях выходца из Средней Азии усмотрели признаки хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

«В настоящее время злоумышленник привлекается к уголовной ответственности, находится в следственном изоляторе», – сообщается в публикации.

Фигуранта разбирательств сняли с регистрации по месту жительства. Паспорт, который ему выдали в 2010-м, признали недействительным.