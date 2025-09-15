Следственный комитет (СК) России опубликовал в Telegram-канале кадры задержания экс-замначальника тыла внутренних войск генерал-лейтенанта Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки.

Следствие изъяло у Панова более 21 млн рублей и установило наличие более 40 объектов недвижимости, оформленных на него и членов его семьи.

По данным следственных органов, в период с 2012 по 2014 год генерал-лейтенант получил от гендиректора компании «СК Ремстройторг» и его бизнес-партнера взятку в размере 37 млн рублей за содействие в заключении контрактов для МВД.

14 сентября 235-й Гарнизонный военный суд отправил Панова в СИЗО на 60 суток.

В 2020 году Ростовский гарнизонный военный суд осудил Панова за злоупотребление должностными полномочиями. Ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и запретили 1,5 года занимать должности на госслужбе или в органах местного самоуправления.

Ранее Военный суд в Москве вынес приговор генералу Галимуллину за растрату и подлог.