Две сестры-школьницы попали в реанимацию, отравившись таблетками

В Уфе две несовершеннолетние сестры оказались в реанимации после тяжелого отравления медикаментозными препаратами.Об этом сообщает "МК в Башкортостане".

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел вечером 14 сентября, когда родители обнаружили 12-летнюю и 14-летнюю дочерей дома в критическом состоянии. Немедленно вызванная бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в отделение реанимации.

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в соцсетях, в настоящее время состояние обеих школьниц стабилизировалось и оценивается врачами как средней тяжести. Обстоятельства, при которых девочки приняли опасные таблетки, устанавливаются.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия для выяснения всех деталей случившегося.