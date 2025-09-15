В аэропорту Батуми задержан мошенник из Израиля Саймон Леваев, о котором Netflix снял документальный фильм «Аферист из Tinder». Об этом сообщил портал «Рустави-2» со ссылкой на МВД Грузии.

Ведомство уточнило, что мужчина находится в международном розыске.

Документальный фильм «Аферист из Tinder» вышел на Netflix в 2022 году. В нем женщины рассказывали, как стали жертвами Леваева после знакомства с ним в приложении. Он представлялся состоятельным человеком, входил в доверие, а затем угрожал.

В 2019 году Леваев был задержан в Греции с поддельным паспортом и экстрадирован в Израиль, передает телеканал.

Ранее с предложением о запрете приложений для знакомств выступил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По мнению Бородина, дейтинг-площадками все чаще начинают пользоваться мошенники. Более того, подобные приложения несут угрозу традиционным ценностям, считает глава ФПБК.

Эксперты утверждают, что проблема неумения строить отношения кроется не в технологиях, а в отсутствии навыков коммуникативного общения. Об этом рассказала практикующий психолог Александра Миллер.