Главарь банды мигрантов лишился российского гражданства из-за откушенного уха

В Амурской области лидер преступной группировки лишён российского гражданства за жестокое преступление.

© Московский Комсомолец

Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, 30-летний иностранец, получивший ранее паспорт РФ, несколько лет терроризировал город Свободный. Возглавляемая им ОПГ, состоявшая из мигрантов, занималась вымогательством денег у местных жителей и рэкетом предпринимателей.

Криминальная деятельность банды прекратилась в конце 2024 года после вопиющего инцидента в одном из кафе. В ходе конфликта Исламбек и его брат напали на посетителей, в результате чего один из потерпевших лишился части уха, которую главарь банды откусил в ходе драки. Обоих нападавших задержали и поместили в СИЗО.

Помимо уголовного преследования, в отношении лидера группировки принята исключительная мера — лишение российского гражданства. Теперь мужчине предстоит предстать перед судом и отбывать длительный срок заключения, после чего последует его депортация из России. Расследование продолжается.