Сотни ос насмерть закусали детей в Китае, ужалив их тысячу раз

В Китае семилетний мальчик и его двухлетняя сестра погибли после того, как их ужалили сотни ос. Пчеловоду предъявлены обвинения. Об этом сообщили в South China Morning Post.

© Вечерняя Москва

В день трагедии бабушка взяла внуков на поле, затем они пошли играть в сосновый лес, где на них напал рой ос. Когда приехала скорая помощь, девочка была обнаружена без сознания. Мальчика срочно доставили в больницу, но он скончался на следующий день. Бабушка также получила множественные укусы и провела неделю в медучреждении. Судмедэксперты позже сообщили, что мальчика ужалили более 300 раз, а девочку — около 700.

— Насекомых вырастил фермер по фамилии Ли, которого первоначально задержали на неделю по обвинению в убийстве по неосторожности, но позже отпустили под залог, пока полиция продолжала расследование, — говорится в материале.

Уточняется, что Ли выплатил семье погибших 40 000 юаней (5600 долларов США) в качестве компенсации, отметив, что у него больше нет денег. После инцидента он уничтожил все свои ульи.

Ранее в столичном детском саду на Братеевской улице на детей напали пчелы. Во время прогулки пострадали пять воспитанников.