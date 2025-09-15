В горах Сочи спасатели эвакуировали туристов с шестимесячным ребенком

В Лазаревском районе Сочи потребовалась помощь спасателей семье с полугодовалым ребенком, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

© Российская Газета

Как выяснилось, накануне вечером туристы заблудились во время прогулки по водопадам Мамедова ущелья.

Они отправились вверх по каньону реки Куапсе, где не было телефонной связи, но позже смогли позвонить по номеру "112".

В результате спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали семью с шестимесячным малышом.

Их передали медикам скорой помощи, которые после осмотра отправили семью в отель. Туристы прибыли на курорт из Тульской области.