Арестованы подозреваемые в гибели трех человек на Эльбрусе

По подозрению в совершении преступления по делу об аварии на канатной дороге Эльбруса задержаны директор и главный инженер компании, которые работали на предприятии, отвечающем за безопасность туристов, посещающих канатную дорогу.

Как сообщает Следственный комитет, именно эти сотрудник отвечали за техническое обслуживание оборудования и безопасность его эксплуатации.

Трагедия, унесшая жизни трех человек и ставший причиной травм у нескольких граждан, произошла 12 сентября на канатно-кресельной дороге.

В рамках расследования следователи опечатали технические помещения станций и полностью прекратили эксплуатацию всей трассы. Расследование уголовного дела продолжается для установления всех обстоятельств и причин произошедшей трагедии.