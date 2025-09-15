Арестованы подозреваемые в гибели трех человек на Эльбрусе
По подозрению в совершении преступления по делу об аварии на канатной дороге Эльбруса задержаны директор и главный инженер компании, которые работали на предприятии, отвечающем за безопасность туристов, посещающих канатную дорогу.
Как сообщает Следственный комитет, именно эти сотрудник отвечали за техническое обслуживание оборудования и безопасность его эксплуатации.
Трагедия, унесшая жизни трех человек и ставший причиной травм у нескольких граждан, произошла 12 сентября на канатно-кресельной дороге.
В рамках расследования следователи опечатали технические помещения станций и полностью прекратили эксплуатацию всей трассы. Расследование уголовного дела продолжается для установления всех обстоятельств и причин произошедшей трагедии.