На детской площадке в Барнауле 10-летний мальчик с "розочкой" напал на девочку

Алтайские следователи выясняют обстоятельства ЧП, произошедшего в Барнауле, с участием детей.

По предварительной информации, на детской площадке 10-летний мальчик в ходе конфликта разбил бутылку, сделав "розочку", и порезал лицо 12-летней девочке.

Как сообщили в региональном главке СК, проверка проводится по признакам нарушения уголовной статьи о хулиганстве. По итогам проверки будет принято решение о возможном возбуждении дела.

В полиции уточнили, что все участники инцидента уже установлены, на учете в органах внутренних дел дети не состоят.

