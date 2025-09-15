В Минске начался судебный процесс над нацистским палачом

Над одним из наиболее опасных пособников нацистских преступников, обвиняемым в геноциде белорусского народа Осипом Винницким, начался 15 сентября судебный процесс. Государственный обвинитель в Верховном Суде Кирилл Чубковец назвал его в беседе с репортерами еще одним значимым результатом расследования уголовного дела, возбужденного генеральным прокурором.

Обвинение Винницкому, по его словам, выдвинуто не случайно, ведь он был командиром первой роты 118-го батальона охранной полиции, "осуществлял наиболее жестокие карательные операции на территории Беларуси, включая расправу над мирными жителями Хатыни".

По делу обвиняемого гитлеровского палача 1915 года рождения, передает БЕЛТА, планируется вызвать в суд более полусотни свидетелей и одного потерпевшего. Гособвинитель уточнил, что потерпевшим по делу признан и брат погибшего в ходе одной из карательных операций.

В ходе расследования были изучены архивные документы, по крупицам собрана информация относительно Винницкого и установлена его роль в карательной деятельности. А всего материалы уголовного дела составляют 26 томов.

"Безусловно, российские коллеги оказывали нам правовую помощь. Что же касается других стран, в материалах дела имеется запрос об оказании правовой помощи в Канаду, однако он оставлен без ответа", - вынужден был констатировать государственный обвинитель.

Остается добавить, что судебное заседание проходит в закрытом режиме.