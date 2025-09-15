Обезврежена спонсировавшая ВСУ группировка, операцию ФСБ сняли на видео

Сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом обезвредили преступную группировку, участники которой вывели из России 2,5 миллиарда рублей и спонсировали Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил СК РФ и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, преступная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний пресечена в Московской, Ленинградской и Самарской областях.

С 2022 по 2024 годы бенефициар международного холдинга (организатор группировки, гражданин Латвии) организовал вывод больших сумм из микрокредитных организаций, работающих в Москве, Самаре и Петербурге и находящихся под его контролем.

По информации следствия, деньги перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа, затем они были переведены за рубеж для личного обогащения.

Всего было совершено порядка 500 банковских переводов, их сумма превысила 2,5 миллиарда рублей.

Кроме того, двое обвиняемых регулярно перечисляли деньги в иностранной валюте для поддержки ВСУ, а также обеспечивали их транспортом, который использовался для террористической деятельности на территории РФ.

Как уточнила Петренко, в состав преступной группировки входили гражданин Латвии, руководитель российской микрокредитной организации и четверо их соучастников.

На данный момент силовики задержали пятерых участников группировки. Ее организатор объявлен в международный розыск.