Автобус с 20 пассажирами загорелся в российском городе

Автобус марки «ПАЗ» загорелся утром 15 сентября 2025 года на Иркутском тракте в Томске. Как сообщила представитель регионального ГУ МЧС, все 20 пассажиров самостоятельно эвакуировались из транспортного средства до прибытия спасателей.

Возгорание произошло в моторном отсеке, после чего огонь распространился на салон и повредил лакокрасочное покрытие автобуса. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происхождения работали семь сотрудников МЧС России и две единицы спецтехники.

Время поступления сообщения о пожаре — 07:26, а уже в 07:52 возгорание было полностью ликвидировано. По свидетельствам в социальных сетях, пожар сопровождался хлопком, похожим на взрыв.

В городской администрации уточнили, что происшествие произошло не с маршрутным автобусом.