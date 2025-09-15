Участницам Pussy Riot заочно запросили сроки от 9 до 14 лет колонии

Гособвинитель заочно затребовал тюремные сроки для участниц панк-рок группы Pussy Riot. Максимальное наказание может получить Мария Алехина. Для нее прокурор запросил 14 лет лишения свободы. Всех участниц группы обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в Басманном суде Москвы.

— Прошу признать Алину Петрову, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Тасо Плетнер и Марию Алехину виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ) и назначить наказание в виде лишения свободы каждой: Алехиной — в виде 14 лет колонии общего режима, Плетнер — 13 лет колонии общего режима, Борисовой, Буркот, Петровой — по девять лет колонии общего режима, — передает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Гособвинитель также потребовал запретить фигуранткам администрировать сайты на срок до пяти лет. Все обвиняемые в распространении фейков об армии не признают свою вину.

Участницы группы Pussy Riot в декабре 2022-го опубликовали в Сети видео, содержащее ложную информацию о действиях ВС РФ на Украине. Уже в апреле прошлого года Алехина, Петрова и Плетнер очернили российскую армию в ходе протестной акции в Мюнхене.

Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер объявили в международный розыск в сентябре 2024-го. В ноябре 2023 года Мосгорсуд заочно арестовал на два месяца активистку Pussy Riot Надежду Толоконникову*. Она проходит фигурантом по делу об оскорблении чувств верующих. Толоконникова* находится в розыске с конца января текущего года.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.