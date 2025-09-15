В Москве сразу в двух парках обнаружили тела с ножевыми ранениями

В Москве за ночь и утро в двух разных парках обнаружили два тела с ножевыми ранениями. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Первое тело было найдено в Филёвском парке. Предположительно, мужчину ударили ножом в шею, после чего он скончался. Подозреваемый был задержан, он полностью признал свою вину.

Этот случай также подтвердили в пресс-службе московской прокуратуры. Следственный комитет обратился с ходатайством о его аресте.

«На ул. Большая Филевская между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 31-летний злоумышленник нанес удар ножом в шею своему оппоненту», — рассказали в ведомстве.

Второй случай произошел в Битцевском парке спустя несколько часов. На этот раз жертвой оказалась женщина. На месте происшествия работают специалисты. Рядом с ее телом был найден нож.

Ранее сообщалось, что в Петербурге местная жительница, повздорив с другой пассажиркой городского метро на платформе станции «Московские ворота», трижды ударила её ножом.