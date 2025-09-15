После взрыва на железной дороге в Орловской области задерживаются девять поездов

Девять поездов задерживаются после взрыва на железной дороге в Орловской области, сообщает Федеральная пассажирская компания.

По данным перевозчика, с отставанием идут еще девять поездов. Они едут по измененному маршруту.

В ФПК заявили, что сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается приемлемый температурный режим.

При этом там отметили, что уже двадцать составов, которые задерживались из-за ЧП, прибыли на конечные станции.

Взрыв на участке дороги в Орловской области случился в субботу, 13 сентября. Трое росгвардейцев обнаружили взрывное устройство, после его детонации двое скончались сразу, еще один - в больнице. Курские и орловские власти организовали автобусную перевозку пассажиров.