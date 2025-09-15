Учительницу посадили на пять лет за секс с ребенком

В американском штате Висконсин бывшую школьную учительницу Салли Янке приговорили к более чем пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает WAOW.

Янке подозревали в совращении школьника, не достигшего 16-летнего возраста. Расследование началось по инициативе матери подростка. Первоначально тот не желал рассказывать о случившемся, но после бесед с психологом все же поделился информацией. Еще одной уликой стали записи его разговоров с Янке в мессенджере Snapchat.

Учительница признала вину по двум пунктам обвинений: вовлечение ребенка в сексуальный контакт и сексуальное насилие. По первому пункту назначено десять лет, из них пять лет тюрьмы и пять лет расширенного надзора. По второму — девять месяцев тюрьмы, причем срок будет идти одновременно с основным.

Суд также запретил Янке общаться с потерпевшим и его родственниками и обязал пройти курс психотерапии. Ее также включат в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Ранее в США арестовали помощницу учителя из штата Техас, которая весь учебный год домогалась 15-летней школьницы. Девушка обратилась в полицию после того, как учительница неподобающим образом прикоснулась к ней в классе.